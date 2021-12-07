大陸晶圓代工龍頭中芯國際11月宣布高層人事重大調整，台積電前共同營運長蔣尚義辭去副董事長與執行董事職務，聯合首席執行長梁孟松、獨立非執行董事楊光磊也辭去執行董事、獨立非執行董事職務，引發市場震撼。最新消息指出，楊光磊將前往英特爾擔任顧問，預計將加入英特爾晶圓代工業務的技術顧問。

蔣尚義離開中芯、但保有顧問職位，梁孟松僅留下聯合首席執行長職位，台積電研發基礎工程處前處長楊光磊則是離開中芯，最新消息指出，楊光磊擔任英特爾技術顧問。綜合媒體報導，楊光磊證實消息，與蔣尚義理由相近，主要是就近陪伴在美國的家人。

英特爾執行長Pat Gelsinger近期再度對台積電、台灣說壞話，張忠謀在昨日司法院趨勢講堂演講表示，英特爾就是因為要搶美國政府補助，目前美國政府的錢會有一部分給當地製造商，台積電設廠是川普政府邀請過去的，也會領到補貼，只是Pat Gelsinger想要更多一些。張忠謀也強調，英特爾很難在Pat Gelsinger領導的5年內重返盛況。

張忠謀表示，英特爾去年原本傳聞要委由台積電來生產高階產品，想說不要花那麼多研發精力，還讓台積電董事長劉德音很興奮，但他當時就提出建議，技術是英特爾的靈魂，這個案子不一定會成，結果英特爾高層不同意，還把史旺換掉請回Pat Gelsinger，現在他一直講台積電壞話，就是因為台積電是很大、甚至是最大的競爭對手。

英特爾也為了擴大晶圓代工業務，開始在半導體產業網羅人才，由於中芯國際日前讓台積系舊將全面退出董事會，外界也相當關心這些高階人才下一步行動。英特爾也證實楊光磊的加入，指出人才流動在各業界都是常態，歡迎好手加入這個國際化的大家庭。

不過，業界認為，楊光磊過去參與0.18、0.13 微米以及65奈米等製程研發，已經是相當舊的製程，要替目前英特爾專注的先進製程貢獻多少，目前還有待觀察。