波蘭戰爭研究大學亞洲研究中心伊萬內克(Krzysztof Iwanek)6日投書外交家。文中指出，儘管「四方安全對話」(QUAD)能產生何種具體措施仍不明朗，但面對中國大陸的威脅日增，日本正透過擴大安全合作、減低印度對陸經濟依賴，加強印度與鄰國基礎建設聯繫，以及在南亞小國展開印日聯合計畫，力挺新德里對抗北京。

文中指出，隨著中國大陸整體實力如日中天，已為印度投下一道陰影。這種不對稱的結果不僅反映在兩國雙邊關係上，隨著北京不斷擴大對印度周邊鄰國的經濟投資，新德里行動選項愈來愈受限。

面對此一情勢，過去幾年中，日本開始對印度提供各類型的援助。具體而言，除不斷擴大彼此安全合作外，日本也承諾將協助印度減低對北京的經濟依賴。甚至，日本還打算協助印度加強與鄰國之間的基礎建設連結，並在南亞諸小國展開印日聯合項目。

※回應大陸擴張印度洋勢力

作者指出，儘管之前對於大陸海軍透過「珍珠鍊」戰略，進而將印度包圍的傳言沸沸揚揚；但目前仍沒有具體證據可證實，大陸海軍已在南亞大多數國家立足。

換言之，北京並沒有在南亞任何國家經營海軍基地，甚至連權利擁有都沒有。唯一的例外可能是巴基斯坦，但也沒有足夠的證據證實北京會在巴基斯坦永久軍事存在。

甚至，雖然有部分觀察家認為北京可能在瓜達爾的其他地方建立落腳點；但迄今也沒有瓜達爾港將成為北京海軍基地的證據。

不過，大陸海軍在印度洋愈來愈頻繁的出現，加上其在吉布地開設基地，這些都足以讓印度憂心，進而視為安全挑戰。

作者認為，印日深化合作不過是針對前述情勢的回應。合作的方法包括聯合海軍演習，建立QUAD架構，以及現正進行中的雙邊協議談判。根據媒體披露，該協議將允許印度使用日本在吉布地的基地；相對的，日本軍隊則能使用印度在安達曼與尼古巴群島（Andaman and Nicobar Islands）的設施。

此外，日本也會捐款以提高前述群島的發電能量。儘管只是民用援助計畫，但這些島嶼是印度因應大陸海軍威脅的第一道防線，故敏感程度倍增。

迄今為止，QUAD其他國家還未與印度在南亞進行類似合作。作者認為，如果QUAD真的想在南亞嚇阻北京，華盛頓也該加入經濟戰線並展開合作。圖為QUAD舉行峰會。(圖/美聯社)

※協助南亞減少對北京依賴

過去十多年來，日本其實持續參與印度與南亞等區域的經濟活動。不過，東京的行動往往是經濟為主，而非出於政治動機。但印度近日的聯合行動，則被視為旨在對抗大陸在南亞日益成長的影響。

這種全新的趨勢目的在於協助印度減少對大陸的經濟依賴。隨著2020年中印在拉達克爆發緊張情勢，新德里向國內企業提供獎勵措施，並對非大陸的外籍投資者提供更好的條件，試圖降低對中國大陸進口的依賴。

在網路安全領域，印度也對大陸更為謹慎；這可從新德里排除大陸企業參加5G網路建設可略窺端倪。相較之下，東京則不但提供援助，更進一步協助新德里建立類似網路。

※協助印度改善與鄰國的基礎設施連結

日本正針對新德里認為最敏感的東北部地區，以及印度憂心遭北京影響力滲透的南亞諸國(如不丹、孟加拉、緬甸)，尋求建立關係。日本資金被用於在米左拉姆省（Mizoram）、梅加拉雅省（Meghalaya）與特利普拉省（Tripura）等東北部省份，興建高速公路並改善發展程度較低的地區與緬甸的交通便利性。

作者分析，這並不意味著類似基礎建設將用於軍事用途上，而是試圖加深印度與鄰國的聯繫。

日本資金被用於在米左拉姆省（Mizoram）、梅加拉雅省（Meghalaya）與特利普拉省（Tripura）等東北部省份，興建高速公路並改善發展程度較低的地區與緬甸的交通便利性。(圖/路透社)

※印日合作在南亞嚇阻北京

2018年，日本與印度企業聯手拿下孟加拉達卡鐵路六號線的施工計畫，被視為衝著北京來。此外，斯里蘭卡的可倫坡港更是日印聯手的著名案例，該行動被視為平衡斯里蘭卡政府對北京的過於依賴。

依據日印協議，雙方企業將共同開發可倫坡港的東岸貨櫃碼頭。由於斯里蘭卡因漢班托塔（Hambantota）計畫而欠下大陸大批債務，印日的可倫坡計畫提供斯里蘭卡另一個機會，避免進一步加深對大陸的金融依賴。不過，該計畫已於2021年為斯里蘭卡政府取消，並移交給大陸企業進行。

甚至，QUAD開始承諾向東南亞國家以及更廣泛的印太地區提供疫苗。最可能的方案是由美國、澳洲、日本3國提供資金，而由印度提高產量並發送疫苗給區域國家。此舉將平衡大陸疫苗對該區域的影響力。

作者總結，印日在南亞區域的合作主要分為兩大層面；其一，安全方面，目的在於透過日益茁壯的夥伴關係，阻止大陸海軍的進一步入侵。其二，經濟方面，減少區域對大陸的依賴，或是透過與鄰國的合作避免北京的影響力成長。

對印度來說，地理考量讓他必須直接面對大陸的影響力，卻缺乏足夠的資金為之；對日本而言，其有資金也有嚇阻北京的意圖，地理上卻遠離南亞。

不過，南亞不會是日本的抗陸的主戰場，而只是次要戰線。但迄今為止，QUAD其他國家還未與印度在南亞進行類似合作。作者認為，如果QUAD真的想在南亞嚇阻北京，華盛頓也該加入經濟戰線並展開合作。