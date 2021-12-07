佔地面積高達67公頃的水湳中央公園啟用滿一周年，周邊的土地交易量、平均單價雙創新高！台灣房屋集團趨勢中心根據實價登錄資料統計，水湳經貿園區今年截至目前（12/7）為止，土地交易總金額已達245.5億元、平均單價193.1萬元，雙雙刷新史上新高，直逼200萬大關！

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，2021年水湳經貿園區的土地交易總金額可望超過2020年，因為今年9月份，總太（3056）地產斥資27.5億元購得「文商段15地號」土地，該筆交易實價登錄尚未揭露，若將該筆重量級交易計算進去，2021年經貿園區的土地交易總金額突破273億元，再創新高！

不僅如此，水湳經貿園區文商段佔地近3000坪的民間土地標售案，預計12月底開標。該案位居中央公園第一排，容積率高達800％，總底價破百億元、起標單價約380萬元，單總價均為台中土地史上僅見，若順利標出，可望將水湳經貿園區的土地價量，推向另一個新高峰！

台灣房屋經貿中清特許加盟店長廖志遠表示，近年經貿園區一再刷新地價水位，與土地釋出的區段息息相關，2019年第四季官方首度標售經貿園區土地時，均為容積率較低的生態段、創研段等土地，所以交易單價就沒衝得那麼高。

反觀文商段具高容積率，且釋出的土地屬中央公園首排，面積又都超過2000坪，奇貨可居，因此不但以極高的溢價率順利標脫，更大幅拉抬了經貿園區今年的土地交易單總價水位。

廖志遠進一步分析，去年底中央公園正式啟用，等同宣告水湳經貿園區邁向「熟成收割期」，後續包括台中綠美圖、水湳國際會展中心、中台灣電影中心等重大公建，都將逐年完工啟用，因此經貿園區的不動產身價，將隨建設紅利到位水漲船高。由土地及營造成本推估，未來經貿園區文商段公園第一排新案，開價「坐8望9攻百萬」，撼動七期長期以來的豪宅一哥地位。