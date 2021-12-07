隨著全球淨零轉型目標確立，綠能產業發展已是推動台灣能源轉型、助攻2050淨零排放的關鍵路徑。台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）串聯國內外再生能源產業鏈，更匯聚德國、荷蘭、英國在台辦事處組團參展，於8日盛大登場。

淨零轉型是國際共識，全球再生能源商機可期，台灣國際智慧能源週聚焦太陽光電、風力發電、智慧儲能、氫能燃料，今年規模逾700個攤位創歷史新高，且參展產業類別更加完整多元，顯示台灣準備好迎接此國際趨勢。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸強調，台灣經濟高度仰賴對外貿易，從供應鏈、永續責任，產品競爭力等三大角度，淨零轉型是台灣與產業國際競爭力的關鍵議題。SEMI 能源產業部將持續凝聚政府、產業、學研法人各界聲音，建構台灣最完整的能源供需兩端交流平台，協助促進台灣再生能源產業發展、增加綠電供需串接，繼「矽盾」之後，為台灣打造第二層「綠盾」，助攻台灣淨零轉型。

外貿協會副秘書長李惠玲表示，減少燃煤、降低碳排是全球關注的環境議題，本次展覽除了既有的四大能源類別之外，更加入新興能源、綠電採購、能源管理，環扣全球最新動態。外貿協會亦致力於推動綠色貿易發展，展覽透過虛實整合模式，在實體展覽期間同時規劃線上展覽平台及視訊採購洽談會，突破時間與地域限制，增加國際業者交流機會，加速推動臺灣綠能轉型。 展前記者會上，台灣各領域再生能源業者從太陽光電、離岸風力與綠電交易等角度，針對「拓展綠能邁向永續，接軌全球淨零轉型」主題分享對淨零轉型的看法與行動。業者提及，再生能源趨勢值得台灣全力投入，藉此鞏固供應鏈的全球競爭力，帶動社會與企業ESG永續發展。

聯合再生能源董事長洪傳獻表示，提升太陽光電的能源使用率是再生能源促進台灣淨零轉型的關鍵。在創能供給太陽光電之外，進一步結合儲能系統發展及智慧電網的投資，將能確保及穩定台灣能源及產業的發展。

哥本哈根風能開發彰芳暨西島離岸風電計畫執行長 Dennis Sanou表示，台灣作為亞太離岸風電發展的先驅，逐步建立起的產業鏈深具未來出口亞太市場的潛力。在本土產業鏈克服許多挑戰、漸漸成熟的同時，零組件能夠如期如質交付對於建設中的離岸風場至關重要，也是台灣展現其穩健投資環境的最好證明。

富崴能源董事長胡惠森表示，面對淨零排放的目標，台灣當前綠電供給不足，需要加快發展新能源的速度。隨著再生能源產業發展，也將帶動綠電交易的需求，如能成功推動綠電交易進入自由市場，對於台灣能源結構轉型將深具里程碑意義。