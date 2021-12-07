2021年世界舉重錦標賽7日起在烏茲別克塔什干展開為期11天的賽程，東京奧運為台灣奪下金牌的「舉重女神」郭婞淳預計在台灣時間11日晚上10點在59公斤量級出賽，東奧拿下銅牌的陳玟卉則在12日晚上7點上陣。

郭婞淳目前是女子59公斤量級抓舉、挺舉和總和三項世界紀錄保持人，東京奧運結束後又在大運會與全運會奪金，目前進入調整階段，林敬能教練也下達了不受傷為原則讓郭婞淳盡情發揮，所幸大陸選手缺席這場世錦賽，因此郭婞淳的衛冕壓力就更小了些。

中華隊此次派出5男5女共10位選手參賽，5位女子選手都參加A級賽事，除了郭婞淳外，陳玟卉將參加64公斤量級，期盼能繼亞錦賽、東奧之後第三度站上頒獎台。林呈璟(45公斤級)、田佳欣(87公斤級)、汪凌蓁(87公斤以上級)三位好手則要透過世錦賽累積更多大賽經驗，備戰即將在2022年登場的杭州亞運。

擁有96公斤級、102公斤級六項全國紀錄的陳柏任，將在96公斤級A組出賽，今年東京奧運繳出抓舉176公斤、挺舉205公斤、總和381公斤的成績、排名第6，不過和銅牌得主僅有6公斤差距，潛力備受看好，世錦賽期待能延續好狀態，挑戰自我極限。

胡俊祥(67公斤級)、江宗翰(73公斤級)、謝孟恩(81公斤級)以及董秉誠(102公斤級)則被分在B組出場，角逐獎牌難度高，不過好手們同樣希望能在大賽中累積養分，透過和世界各國代表同場較勁，突破個人最佳成績。