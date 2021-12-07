1名網友日前在知名賣場的男性內褲專區發現有民眾一邊挑選，竟一邊打開包裝，民眾左側還有疑似遭拆開、丟在地上的黑內褲，讓網友看了很傻眼，問說「這個是怎樣？還是他在試穿？」而有其他在賣場工作的網友回覆，賣場基本上不會阻止拆包裝，但拆了又不裝回去才會讓員工相當不爽，而1禮拜起碼會遇到3次。

該名網友在Dcard上發表2張照片，照片中有位民眾正蹲在大賣場的男性內褲區選購，不過該民眾卻是一邊挑選、一邊「拆開包裝」選購，而身旁還有1件疑似已遭拆開、丟棄地上的黑色內褲與塑膠包裝袋，讓目擊的網友看了傻眼，PO文說「這個是怎樣？還是他在試穿？」文章標題更狠酸「原來家X福內褲是可以拆的喔？」

1名網友日前在知名賣場的男性內褲專區發現有民眾一邊挑選，竟一邊打開包裝，民眾左側還有疑似遭拆開、丟在地上的黑內褲，讓網友看了很傻眼。（翻攝自Dcard）

文章曝光引發網友討論，1名在大賣場工作的網友留言說「我們不會阻止客人拆，但他們如果不裝回去，我就會覺得很X爛（一個禮拜大概會遇到三次）」，也有另1名賣場前員工說「什麼奇怪的客人都有，冷凍冰箱裡面撿過賣場拖鞋，吃過的檳榔，玉米罐頭、煉乳、胡椒鹽，還有那種盒裝的蝦子都可以偷到剩包裝」。

不過也有網友說，「我記得好像大賣場都可以拆開來看，洗髮精沐浴乳之類的好像也可以轉開來聞味道」，有人則回覆「至少拆開看要先跟店員說一聲吧，這樣會有問題，像是拆了又放回去，下1個買的客人發現被拆過痕跡，如果剛好又是奧客，會衍生不少消費糾紛。」