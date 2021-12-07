屏東縣政府跨年晚會，邀請鐵肺歌后彭佳慧現場開唱。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

眾所矚目的屏東跨年演唱會來了！屏東縣政府跨年晚會「Ｋ歌之夜」，31日晚間7時30分將於屏東市千禧公園熱鬧登場，強大卡司包括高爾宣、韋禮安、彭佳慧、魏如萱、范逸臣、玖壹壹等10組歌手輪番開唱，絕對讓人大飽耳福。

屏縣府公布7日跨年演唱陣容，將邀請鐵肺歌后彭佳慧、創作才子韋禮安、全能歌后魏如萱、台語天后孫淑媚、金曲歌后朱海君、人氣新生代歌手高爾宣、芮德、吳獻，及在恆春半島拍攝的《海角七號》男主角范逸臣，將帶領民眾重溫「國境之南」等回憶歌曲帶來的感動；2022年第一刻，則由天團玖壹壹嗨翻全場，迎接全新一年。

屏東縣長潘孟安表示，隨著2021年進入尾聲，大家最期待的跨年晚會，「想享受專屬K歌的大型包廂，首選就來屏東跨年」，他也提醒，由於國際出現Omicron變種病毒，參加跨年仍要配合實聯制、量體溫，更需全程戴口罩。

當天下午2點，就有多達百攤文創產業市集齊聚，有來自屏東各鄉鎮農、漁特產品及特色美食小吃、手作文創商品等，為配合防疫措施，除專屬飲食區外禁止飲食，亦不開放試吃。

主辦單位考量停車問題，特別規畫明正國中、忠孝國小、陸興中學等3所學校校區，及屏縣衛生局地下停車場、屏東縣立圖書館總館停車場供汽車停放，機車則可停放千禧公園周邊勝利東路及廣東路段、總圖B區停車場。

31日下午5時至翌日凌晨1時，從屏東市廣東路456巷路段至勝利東路路段，將進行封街管制；當日也提供免費復康巴士接送服務。屏縣府文化處表示，揮別2021，也是安安縣長任內最後一次與縣民一起跨年倒數，邀請民眾來現場狂歡跨年夜，迎接新年到來。