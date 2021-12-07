新北市新莊區一名31歲陳姓少婦於前(5)日下午與家人至晶冠廣場國賓影城看電影，電影散場時卻發現皮夾不翼而飛，焦心之餘連忙跑到新北警新莊分局五工派出所報案。警方積極協助尋回後，許女特別在臉書社團「愛新莊我是新莊人」PO文致謝，獲得上千名網友按讚。

據了解，陳女報案後，警方先協助許姓少婦掛失相關證件，又洽詢晶冠廣場有無其他民眾拾獲，惟均未果，且當時管理員已下班無法調閱監視器，陳女焦心不已。五工所長汪佐凌得知上情後，昨日主動聯繫陳姓少婦，與警員孫正諭前往晶冠廣場調閱監視器，釐清皮夾確切遺落的位置。

經調閱多筆監視器，發現陳女下車後，一位清潔員曾經過該處，員警猜測清潔員可能有看到或拾獲皮夾，經透過管道聯繫，原來清潔員昨日拾獲皮夾，然因工作忙碌尚未將皮夾交至警察局，皮夾還放在自己家中，警方又載著清潔員返家拿取。繞了一大圈，陳女終於找回皮夾，萬分感激之餘，連忙採買飲料請派出所同仁飲用，感謝警方積極、熱心協助。

五工派出所長汪佐凌呼籲，民眾若拾獲遺失物，應依據民法第803條第1項規定「拾得遺失物者應從速通知遺失人、所有人、其他有受領權之人或報告警察、自治機關。報告時，應將其物一併交存。但於機關、學校、團體或其他公共場所拾得者，亦得報告於各該場所之管理機關、團體或其負責人、管理人，並將其物交存。」若長時間均未送交派出所或相關單位，可能涉及侵占遺失物之刑責，提醒民眾不可不慎。