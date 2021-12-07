友達瞄準零耗能建築的節能創能潛力，將全方位太陽能開發能力進一步延伸，於「台北國際建築暨建材展」（Taipei Building Show 2021）中，首度展出兼具發電效能與美學設計，並結合智能微電網與儲能管理的SunBello美學光電建築整合解決方案，打造美感與永續的零耗能建築。 近年國際間積極推行讓建築物能源自給自足的「近／淨零耗能建築」，在台灣也開始蔚為風潮不同於傳統綠建築僅講求節能，「零耗能建築」具有綠能發電、儲能、節能及智慧能源管理技術，透過深度節能與再生能源兩大系統，讓建築物能源耗損量歸零，甚至成為正能源建築。友達從太陽能模組垂直整合的解決方案出發，完整布局太陽能電廠的建置與維運，更進一步發展出太陽能建築一體化（BAPV/BIPV）系統方案，將太陽能應用與建築構件完美結合，?建築提供源源不斷的綠色動力。 一體化設計 滿足能源、減碳、隔熱、美學四大效益過去太陽能設備與建築體因各自獨立，導致建築美學難以呈現的缺憾，友達的美學光電建築解決方案運用Digital Ceramic InksR專利技術，將客製化圖樣完美植入光電建材，可達到能源、減碳、隔熱、美學等四大效益。在能源與減碳效益上，其發電設備可提供建築室內外的用電負載，並透過再生能源的使用達到減碳目標；隔熱方面，太陽能板在發電的同時也能達到隔熱效果，大幅降低室內空調成本；為滿足建築物的美學需求，從一般建材石紋到世界名畫，搭配多柵線太陽能電池技術的金屬導線細線化技術，降低金屬導線於太陽能模組正面可視程度，使美學太陽能模組結合藝術感與科技感，跳脫大眾對太陽能模組既有的刻板印象，亦獲得2022「台灣精品獎」標章肯定。 而在屋頂的空間利用上，一般建築物浪板屋頂加裝太陽能系統多為二次工程，程序較為複雜，且較易漏水。友達亦首度推出SunSteel光電浪板一體化建材，在屋面安裝浪板同時一次性完成光電系統架設，提升現場安裝時效及品質。由於省去傳統工法必須使用的金屬支架，可減輕整體光電系統重量，降低建物結構的荷重負擔，進一步減少碳足跡。 友達美學光電建築整合解決方案，亦結合了太陽能、儲能、能源管理系統，提供模組化暨快速建置的智能微電網與儲能整合管理平台，讓建築能源系統兼具創能、儲能與節能效果，確保再生能源系統與電網的電力品質，並在儲能系統的軟硬體整合下，平衡尖離峰的供電，強化能源的運用彈性，透過平台的可視化數據，制定最有效率的用電策略，落實零耗能建築概念。 不同於傳統施工正面安裝固定壓塊且支架外露，不僅影響美感且危險性高，友達開發出牆面太陽能模組安裝的隱藏式套件，均可預先安裝於系統支架，隱藏式壓塊於系統支架側邊，可解決支架外露問題，縮小相鄰模組間隔保持圖案拼接效果，提高便利性與安全性。此外，友達將奈米級噴塗技術應用於太陽能板，保持外觀色彩鮮豔度與玻璃光學穿透率間的平衡，客製化圖案則能讓太陽能板的外觀結合藝術感與科技感。友達擁有編制完整、技術能量強大的團隊，從場域建置評估、模組安裝到最後的系統維運，都可提供完整的產品與服務。