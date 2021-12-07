氣候變遷對全球環境的衝擊，ESG(Environment環境保護、Social社會責任、Governance公司治理)應聲而起，沒有企業甚至個人可置身事外!全球大品牌企業已明確表示，若供應鏈廠商無法配合ESG轉型將會被淘汰，此對台灣企業衝擊力最大，更波及到金融機構，國泰金控、鴻海集團和信義房屋三家國內標竿企業同步對外宣示ESG是玩真的，不論是投融資對象、或供應鏈廠商等均須跟上腳步，才不會被淹死在全球ESG洪流。

國內兆元產值的龍頭企業國泰和鴻海為與國際接軌而落實ESG，雖僅為上市公司中型規模的信義房屋卻願意傾全力落實ESG，近年來推動成績斐然，不亞於國泰與鴻海，而這三家ESG模範生的領導人，包含國泰總經理李長庚、鴻海董事長劉揚偉和信義房屋創辦人周俊吉大方於全國上市櫃公司、董監事或年輕人關注的「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」上分享企業ESG心法。

周俊吉率先分享指出，早於40年前信義房屋創業時，已將ESG觀念融入企業經營當中，立業宗旨已提到，促進國內房市交易安全，促進良好就業環境及獲取適當利潤，要能照顧好顧客和同仁。更首創於全台成立全面倫理管理會(TEM)，任何公司重大提案必須兼顧客戶、同仁、股東、社會和環境等五大利害關係人。這幾年實施已見績效，信義房屋2010年到2020年的人均用電碳排放減少55%。

信義房屋創辦人周俊吉分享企業傾全力落實ESG且對外推廣至社區。(圖/信義房屋提供)

由於全球大企業要求供應鏈必須同步配合轉型，台灣企業面臨重大生存危機。劉揚偉在論壇上重申鴻海實施ESG的決心，不做表面功夫，除內部要求員工上下要力行，將ESG納入KPI指標之一外，也對供應鍊廠商提出要求，把ESG納入考核項目，有落實的廠商得分會比較高。

李長庚指出，曾看過一份國外研究報告，統計約有35%供應鏈廠商若無法配合全球大企業轉型ESG將被淘汰，這對台灣殺傷力很強。其實以國泰金控而論，從2011年開始推行ESG以來，到今年10月份獲利成長10倍。證明ESG的實踐可同步增強企業韌性和提升獲利。

周俊吉強調說，信義房屋是服務業，雖供應鏈不像製造業規模，早於2013年全面要求供應廠商簽訂「永續條款承諾書」，做到對消費者、社會、環境和員工的保護，並每年進行查核。再者，也會帶著供應商一起進行社區服務外，今年更積極與社企流合作培養三年一期的小微企業倫理長課程，帶領這些微小企業從小規模開始認識與實施ESG，將來才會走在正確道路上，有機會長成大樹。除此，信義房屋更在馬來西亞購買環灘島，在島上種樹、保護珊瑚礁等貫徹減碳。