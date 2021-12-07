高市街頭有民眾隨垃圾車放送「若支持民進黨四項公投投同意」的反宣傳，民進黨高雄市黨部主委趙天麟今（7）日怒批是選舉奧步，譴責造謠扭曲，呼籲民眾勿被誤導。遭點名的高雄民間鬥士團體回應，支持民進黨的人當然也可以投四項同意，「民進黨不是我們的爸爸，我們自己做老大！自己做決定！」

「選舉奧步真的毋通！」民進黨高市議員林智鴻今公布一段影片指出，昨晚收到網友提供的畫面，位在鳳山區南京路、新富路口，有民眾倒垃圾時遇到這群人高喊「支持民進黨要四個同意，支持民眾黨要四個同意，支持國民黨也要四個同意」，企圖誤導選民。

趙天麟怒指，近來高雄市鳳山區出現民眾藉機反宣傳，嚴正譴責不肖之徒用選舉奧步惡意造謠、扭曲民進黨的主張及捍衛的價值，並促警方積極偵辦，揪出造謠的民眾並予法辦，並提醒造謠者將觸犯公民投票法會被處5年以下有期徒刑。

另外，關於高雄市選舉委員會指出，民眾在街頭宣講公投立場沒有問題一事。民進黨部呼籲，市選委會要有作為，不要助長造謠、混淆事實。

對此，高雄民間鬥士團體總召徐尚賢回應，支持民進黨的好朋友當然可以投四項同意，為什麼不行？公投跟黨派根本沒關係，「我們愛台灣、愛土地、愛子孫，就是不愛吃毒，這有不對嗎？支持民進黨也可以把瘋豬仔肉趕出去啊！民進黨不是我們的爸爸，我們勇敢的台灣人自己做老大！自己做決定！」

徐尚賢嗆聲，真的不要把反毒豬說成反美豬，把護藻礁說成反三接，直批「太扯了」，如此惡質的選舉文化、睜眼說瞎話是在介紹民進黨嗎？他提醒林智鴻講話要小心，「這個迴力鏢打下去，2024民進黨可能不敢提名你選鳳山立委，明年的選舉你可能也會比較危險」。