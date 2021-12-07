高雄市府勞工局工安大執法。 （勞工局提供／洪靖宜高雄傳真）

工安意外層出不窮，為了避免憾事又發生，高雄市府積極督促業者落實營建工地管理，高雄市政府副秘書長王啓川率領勞檢處會同工務局人員，前往前鎮區1處15層樓以上高風險建築工地突擊檢查，就發現有5項不符合規定，依法裁處停工及罰款。自11月11日起實施高風險工地密集檢查後，截至12月7日止，已完成檢查173工地，共計7件停工，26件罰鍰，罰鍰金額共計151萬元。

為積極督促業者落實營建工地管理，高雄市府持續針對高風險工地密集勞檢，高雄市政府副秘書長王啓川今(7日)上午率領勞檢處會同工務局人員，前往前鎮區1處15層樓以上高風險建築工地執行安全突擊檢查，發現有開口護欄、施工架等5項不符規定，市府依法裁處停工1處、罰款13萬元，並要求業者確實改善，務必安全施工。

副秘書長王啓川表示，高雄都市發展迅速建案林立，加上國內疫情趨緩後，營造工地作業也日益活絡，但部分業者仍心存僥倖未落實安全設施而造成人員傷亡，因此高雄市長陳其邁特別責成勞工局應加強監督檢查頻率，督促工地應落實相關法規及標準作業程序，並要求相關局處加強橫向聯繫，共同防災。

勞工局長周登春指出，營造工程的作業變動及人員流動性大，發生的重大職災比例為各行業之冠，提醒業者尤其應針對「構造物拆除、屋頂、鋼架、施工架」等高危險作業，落實防災及安全巡檢管理事項，按步就班辦理各項安全預防措施。

勞工局勞檢處已自11月11日起實施高風險工地密集檢查，針對墜落、物體倒塌、崩塌、物體飛落等危害，嚴格要求業者設置安全設施，情節重大者予以停工、罰鍰處分，對於營造廠未落實承攬管理責任，亦將加重處罰，確保安全衛生統合管理。截至12月7日止已完成檢查173工地，共計7件停工，26件罰鍰，罰鍰金額共計151萬元，其中最多為墜落預防措施未善盡佔最多數。