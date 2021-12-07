韓股周二收漲，來到近兩周的高點，並且為連五個交易日的上漲。市場預期Omicron變種病毒的衝擊可能較為溫和，讓投資人鬆口氣。韓元和基準債券殖利率均出現上漲。

周二南韓KOSPI指數收漲18.47點或0.62%，為2991.72點，指數來到11月24日以來高點。科技股、汽車股、金融股領漲。外資在主板買超2066億韓元(約1.75億美元)。

三星電子上漲1.44%，報7.74萬韓元，該重量級科技公司出現自2017年來最大的組織重組。SK海力士漲2.53%，報12.15萬韓元。

美國傳染病事務最高官員佛奇(Fauci)表示，Omicron變異株病毒似乎並不太嚴重。這訊息也讓投資者感到放心。

南韓周一新增4954名單日確診者，Omicron感染者累計來到36名。

投資人在周五美國CPI數據公布前縮手觀察，也讓韓股漲幅受限。本周五的通膨數據會影響到聯準會的資產購買政策走向。

在離岸交易平台中，韓元漲0.3%，1179.5韓元兌一美元。

流動性最強的3年期韓國國債殖利率上升0.8個基點，至1.872%。