大S（徐熙媛）日前宣布與汪小菲結束10年婚姻，汪小菲的媽媽張蘭卻在直播帶貨時，不斷爆料兒子的婚姻內幕，在網路上帶風向，如今汪小菲和大S離婚兩周，日前她再上傳影片透露，自己先前到醫院看病，狀況糟到醫師都看不下去，讓女強人張蘭都忍不住感慨。

張蘭表示，她以為自己的身體很好，肺出狀況了也沒放在心上，就這麼拖著導致越來越嚴重，導致她連禮拜日都要去醫院，「所以呢，希望各位寶寶們多注意身體，有什麼不舒服的就別拖著啊，別像蘭姐似的，拖的都不行了，這才往醫院跑」。

張蘭的肺部出現狀況。（圖／翻攝自張蘭抖音）

醫師甚至還跟張蘭說：「您這是什麼肺呀，裝修工人的肺都比您這好」，張蘭也坦言她這30年太拚了，「所以呢各位寶寶們，努力工作，但是呢沒有必要把命搭上」，讓粉絲十分心疼，「您真的是女性，母親的典範，保重身體」、「蘭姐您注意休息，健康第一，多愛自己」。

汪小菲的新餐廳日前開張，張蘭還拖著生病的身體到場宣傳，讓網友氣得大罵汪小菲，「張蘭昨天還在醫院掛水看病，今天新店開業，還要自己親自來操勞。兒子汪小菲都40多歲男人了，應該像個男人承擔起來了。這些事本應該汪小菲做，結果全是老媽出頭」，為張蘭抱不平。