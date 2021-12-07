神車禍！自小客車被撞飛側滾360翻正落地 驚悚影片曝光

中市今天發生一起網友稱為「神車禍」的驚險意外，李姓女子開車行經五廊街與貴和街口，與王姓女駕駛車輛碰撞後，竟撞飛翻滾360度，轉正落地倒行，過程中還撞損2路停車輛，兩女竟都僅受輕微擦挫傷，畫面被PO上網，網友嘖嘖稱奇。警方初步認定是李女未讓車、王女未減速而釀禍，進一步調查釐清肇事原因。

「真可怕！」公民里里長林京玲將這場車禍發生過程影片PO上臉書，讓網友大呼驚險，並嘖嘖稱奇，有人說是「神車禍」、「翻滾吧！男孩續集」。還有網友分析，雙方都搶快；有人說，該路口太危險，沒減速慢行。

據了解，警方在今天上午10時46分接獲報案，46歲李女開福斯自小客車，沿五廊街往忠勤街方向行駛；46歲王女駕駛凌志自小客車沿貴和街往柳川西路行駛，兩車在五廊街與貴和街口發生碰撞，該街口並未設號誌燈。

離奇的是李女駕駛的福斯車輛竟遭撞飛，側翻整整360度，並翻正神奇落地緩慢倒行，過程中還撞擊2輛停在路旁的自小客車，附近住戶聽到撞擊聲奪門探查，驚見如電影飛車撞擊情節，驚嚇不已。

台中市第一警分局交通分隊小隊長蔡世杰表示，兩名駕駛酒測值均為零，所幸均僅受輕微擦挫傷，自行就醫。初步追查，李女駕駛自小客車未依規定讓車，王女則未依規定減速，全案轉交通警察大隊釐清肇事原因。