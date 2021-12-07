恆春半島頻傳梅花鹿肆虐農作，多數農民把矛頭指向復育梅花鹿的墾管處，而墾管處也坦言過多的鹿隻已危及生態，因此曾研擬與畜產試驗所合作研發鹿製品，但管處7日確定捨棄該方案，將持續朝族群控制、跨單位收容及保種方向進行。

墾管處曾坦言，位在墾丁森林遊樂區旁的墾丁高位珊瑚礁自然保留區，因為是目前梅花鹿族群密度最高的地區，生態慘遭破壞，梅花鹿對於林下小苗的啃食踐踏、磨角及環狀剝皮等行為，已造成森林無法更新，生態功能及生物多樣性下降。

加上長年來農民因梅花鹿侵害農作物、已對墾管處相當不滿，因此日前墾管處公開承諾將捕捉梅花鹿，並與畜試所合作研發相關畜產品，不過誘捕方式及鹿製品是否可行，仍待研擬。而管處7日說明指稱，不會朝研發鹿肉乾等加工品發展。

「野外族群可因地制宜控管！」墾管處指出，梅花鹿適宜的族群量，會因生育環境不同而有不同的容許量，因此管處也會依各區保護的目的不同，採取不同的因應作為，以高位珊瑚礁保留區為例， 經與林試所、林務局等單位研商後，決定將加強設置阻絕設施及優先誘捕該區梅花鹿引回梅花鹿復育區，藉此保護該區獨特的植被生態。

至於危害農作物部分，墾管處說，持續依訂定的補助作業要點補償農民損失。墾管處接續道，若引回復育區的梅花鹿數量無法容納，會考量畜試所梅花鹿保種等相關研究，協調其收容部分鹿隻，以分散梅花鹿保種風險，而各地方政府若有意願設置專區畜養梅花鹿，墾管處估可提供鹿隻。

墾管處強調，未來仍以族群控制及保種為辦理方向，將持續監測梅花鹿族群量，並著手節育相關研究，同時舉辦研討會以廣泛收集意見。