尼龍主要原料CPL報價近期雖隨著油價下滑，但供需仍吃緊。加工絲價格則維持高檔，下游客戶拉貨動仍強，聚酯加工絲廠宏益（1452）11月合併營創3年以來新高、尼龍廠集盛（1455）11月營收則創2年來單月次高；宏益、集盛預期，目前的成長動能可維持到年底，第四季營運表現將優於第三季。

宏益累計今年1-11月合併營收19.06億元，年成長75.11％；集盛累計今年1-11月合併營收101.88億元，年增48.96％。

由於去年因疫情影響基期較低，加上目前聚酯加工絲價格比去年同期仍高，且，服飾消費市場景氣回溫，成衣廠拉貨動能提升，因此，宏益指出，第四季營運「淡季不淡」，應可衝高到今年單季高峰。

集盛產項中，尼龍營占約42％、加工絲占34％，近期，尼龍原料CPL報價受原油、上游原料下跌，報價也跟著轉跌；但因供需持續吃緊，集盛認為，報價跌幅有限，有利於尼龍產品價格持穩。

至於聚酯加工絲，集盛指出，訂單能見度持穩至年底，加上價格仍維持在高檔，預期第四季的營運還是處於正成長的。