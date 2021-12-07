房市女力當家！根據財政部109年度房屋稅繳稅資料顯示，女性房屋持有戶數達491.8萬戶，相較101年度的402.7萬戶，成長約22％，女性房屋持有率連年提升來到44.5％。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔表示，近幾年獨身主義盛行加上經濟獨立，女性自住、置產比例提高，在選屋邏輯上，除了傳統的地段、生活圈外，交通是否便利、門禁與24小時管理等安全要素也是考量主因，在產品種類上，女性似乎比男性更偏愛大樓產品。

根據住商不動產調查數據顯示，在購屋選擇上，約52.4％的女性會選擇購買大樓，而其中捷運宅是值得推薦的類型，除了移動方便、快捷，因為減少了中間轉乘的問題，除了節省步行或另外找交通工具的時間，出站即到家的特色也讓燈火通明的捷運站在安全上也提供一定保障。

近年建商在產品外觀、公設及銷售規劃上，不斷貼近女性購屋族的需求，除了贈送家電，在女性較在意的廚房與臥室空間上，標配中島、打造獨立更衣室或化妝間等硬體設施，在公設上有更多規劃外，也傾向以整體色調、家飾搭配營造空間氛圍等較軟性的方式，展示更多生活感。

其中，冠德（2520）建設「文心綻」是台中第一座捷運共構宅，也是第一個連同捷運站納入設計規畫思考的共構宅，因為和捷運出口相連不相通，出入方便性及安全性兼顧，雨天甚至不用打傘。除了交通優勢，公設也豐富實用，如可邀請朋友聚會的媽媽教室、提供大量藏書的閱讀室等，甚至有共構宅中少見的室內游泳池等多元規畫的公設，讓忙碌的現代人在家就能放鬆身心、體現飯店式生活的概念。

在銷售服務上，冠德貼心請來專業設計師打造多間實品屋，其中以柔軟的淺粉色系為基底，搭配同色調家具，為都市白領設計的空間，最受女性顧客喜愛。

「冠德文心綻」全案規劃2-4房，主力坪數為30-52坪，總戶數共200戶，15樓以下每坪開價46萬-56萬元；高樓層每坪開價推估60萬元以上。

鎖定女性購屋族群市場，位於太平區的「陞霖執美」標配伊萊克斯洗碗機，5樓以下贈精裝修，除了主臥設有大空間的衣櫃，還有頂樓公設收納櫃，產品規劃24~36坪、2-3房，目前已完銷。

「睿鍇馥築」每戶皆標配開放式的中島廚房，住宅總戶數154戶、6戶店面，產品規劃23-36坪，頗受台中海線首購族的青睞。