財政部7日公布11月進出口統計，11月出口規模達到415.8億美元再創歷年單月新高，年增率為30.2％，順利達陣連十七紅。

11月出口規模需創新高，主要為2021第四季迎來消費旺季，晶片需求暢旺與原物料漲價效應挹注，導致出口規模突破歷史新高紀錄（次高紀錄為2021年10月出口值401.4億美元）。

財政部也表示，2021年全年出口規模可達到4400億美元創史上新高，全年出口年增率估28％，估創下近十一年來最大增幅。

隨全球陸續解封，第四季有望迎來報復性消費旺季，聖誕節拉貨效應加上全球晶片需求暢旺且報價漲幅，官員指出，我國出口主力的晶圓代工短期內產能吃緊，訂單能見度高，加上近期調整報價，有效挹注出口值。

從台積電、聯電等近期法說會均顯示，因國際電子產品搭載晶片效能持續上升，估計5G、高效能運算需求不減，2022晶片產能相當吃緊，供不應求。

至於傳產貨品如基本金屬、塑化品等業者如中鋼、台塑等也釋出利多訊息，因各國推動基礎建設政策，加上鋼市、原油價格仍在高點，供給面吃緊，推升原油與金屬產品報價，適度助攻出口表現。

另伴隨出口引申需求，我國半導體與自動化設備購置增加，也帶動進口態勢。我國10月進口值340.2億美元為歷年單月次高，年增率37.2％，主要為農工原料單月進口規模高達236.7億美元占總進口值近七成，又以進口電子零組件達83.4億美元創歷年單月新高，用途多為廠商引進半導體原料再加工出口，顯見我國廠商第四季因應大量訂單持續備料出口，與台積電、聯電訂單能見度排到2022年情況相互呼應。

依照主計總處預估，2021年第四季出口規模約1180億美元（年增21.4％）、2022年首季約1094億美元（年增11.8％），未來半年平均年增率近兩成，財政部認為，往年首季為出口淡季，但是在全球晶片產能吃緊情況下，2022年首季的出口淡季並不淡，甚至有望延續2021年底出口暢旺態勢。