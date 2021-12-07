台灣LG表示，每年透過實際行動回饋台灣土地，自2013年起已連續九年與喜憨兒基金會合作「送愛到部落」計畫，並捐贈超過200萬元，不僅為全台逾50所偏鄉小學孩童提供超過上萬份營養餐盒，更支持喜憨兒基金會中和庇護工場心智障礙者就業需要的訓練。

自2013年起，台灣LG持續以捐款方式參與支持喜憨兒基金會「送愛到部落」計畫，由憨兒們親手製作營養餐盒並親送全台超過50所偏鄉部落小學，9年來已為全台近3000位孩子，提供超過14000個營養餐盒，今年餐盒計畫將送予台中、高雄及屏東區域偏鄉學童。

台灣LG每年也會規劃喜憨兒基金會一日志工服務，邀請員工透過公益實踐回饋社會，日前台灣LG電子董事長宋益煥率領員工們造訪喜憨兒基金會「古亭工坊-古亭星球」，陪伴憨兒們並一同製作餅乾，台灣LG更是今年首家參與餅乾教室的企業，讓鮮少有機會與人群互動的憨兒們非常開心。