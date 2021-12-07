上證指數7日收升5點，3600點關口得而復失。兩市成交合計人民幣（下同）1.2兆元。

上證指數開高後最多升24點或0.69％，高見3614點，隨後大盤受壓，一度倒跌16點或0.47％，低見3572點，全日收報3595點，升5點或0.16％，成交5241.19億元。

深成指先升後跌，高見14861點，升108點或0.73％，其後賣壓湧現，最多跌150點或1.02％，低見14602點，全日收報14697點，跌55點或0.38％，成交6756.19億元。

滬深300指數報4922點，升29點或0.6％；創業板指數報3368點，跌37點或1.09％。

各類股個別發展，電力、石油股升逾1％；水泥、金融股走穩；化工、有色金屬、造船股跌逾2％；造車股跌逾1％。

消息方面，中國海關總署公布，中國11月以美元計，出口年增長22％，進口增31.7％，均高於市場預期。貿易順差717.1億美元，減少3.4％。

另外，中國人民銀行6日宣布，15日全面下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，合共釋放長期資金約1.2兆元，部分用於歸還到期的中期借貸便利（MLF），其餘用來補充市場長期資金。