來自烏克蘭的辣模Gloria Sol，今年芳齡25歲，長相成熟美艷，155公分嬌小身材卻有豐滿上圍，時常接拍大尺度風格的平面、影像作品。近日，有網友發現她似乎現身臺灣，在PTT發問有沒有人巧遇，釣出長年在烏克蘭工作的鄉民回應，還透露全裸拍攝的價位，讓網友意想不到。

一名男網友近日在PTT八卦版表示，自從看到Gloria Sol的照片後，就默默追蹤她的IG成為小粉絲，某天赫然滑到Gloria Sol的限時動態，竟看到台灣的知名景點，忍不住驚呼：「關鍵字，可以看見101的the new home！代表她現在在台灣 甚至會待一段時間？不知道那座她去的廟是哪裡，說不定有鄉民已經無意間遇到了。」

另一名長年在烏克蘭、哈薩克工作的網友轉PO這篇文，透露Gloria Sol大概2年前就搬來臺灣，且烏克蘭模特兒在亞洲很熱門，但台灣外模很多，起初並非主流，直到前幾年有經紀公司引進烏克蘭大尺度辣模，開始受到歡迎，「因為烏克蘭收入不高，在當地拍照價格很便宜，即使是Pornhub女神Mila Azul全裸尺度四小時也只要9000台幣，而且每次拍完她還會請我吃飯，跑偏了…」。

該名網友透露，最初來臺的模特兒是Jana Bubu，穩定發展後，又介紹Marianna和Gloria Sol等大尺度模特兒過來，「烏克蘭模特在台灣本來就很稀缺，加上尺度又大，Gloria Sol在Pornhub上本來有一定的知名度，機會非常多，收費可以比在烏克蘭高很多。住在台灣過那麼舒服，自然就留下發展啦。所以人在台灣，想約的應該都有機會。」

文末，他附上跟Mila Azul聚餐的照片，證明所言不假，並直言：「其實大多數烏克蘭Pornhub模特我都認識啦」讓大批網友羨慕不已，紛紛留言：「現在學攝影還來得及嗎」、「人帥真好」、「我封你Ptt駐烏克蘭親善大使，快開聯誼團RR」還有人好奇發問：「全裸尺度四小時拍照費用9000！台灣外拍妹子到底在貴三X的」該網友解釋：「市場行情和生活水平不一樣，很難比較，烏克蘭Model那麼多，在本地自然收費不高，而且這種freelance model也不是明星。如果是台灣，內衣尺度三小時就要8000以上了吧。」