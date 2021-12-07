霧峰分局萬豐派出所員警，日前巡邏發現烏溪河床有位老人家拄著拐杖，雙腳沾滿泥濘，困難的行走，約80歲呂姓老翁表示要通過河床回家，警方立即勸阻以避免發生危害，經查詢人臉辨識系統為緊急失蹤人口，經確認身分無誤後，將呂翁安全護送回烏日家。

警方指出，4日中午12點左右，萬豐派出所員警執行巡邏時，在中市霧峰區象鼻路，發現一名老翁拿樹枝當拐杖，往烏溪河床行走，雙腳沾滿泥濘，步履維艱，員警立即上前關心，老翁指出家住河對岸，想要橫越河床回家，員警一聽大驚，急忙勸老翁，河床崎嶇，一不小心可能失足跌落水坑。

員警進一步詢問老翁，住家詳細地址，但老翁連自己姓名都無法清楚表達，於是使用人臉辨識系統查詢，發現老翁已列為緊急協尋人口，經通知家屬，確認老翁為呂姓民眾，家住烏日區慶光路，經確認身分無誤後，將呂翁安全護送回烏日家。

家屬表示，呂翁於3日下午5時許，曾表示要外出買東西後，便一夜未歸，家屬心急如焚，除了在外找尋，還至派出所報緊急協尋人口，聽到員警說呂翁要走烏溪河床回家，大為驚嚇，表示就算橫越了河床，距離住家也還有14公里，幸好警方即時發現，要不然河床相當危險，一不小心恐會失足，造成生命危害，萬分感謝警方尋獲家人，阻止憾事發生。

霧峰分局長李建興表示，近日天氣寒流來襲，請多關心家中及鄰里長輩的身體狀況。家中如有失智或記性不好的年長者，可佩帶名牌或在衣服繡上姓名、家人電話，讓民眾或警方可即時聯繫協助返家。