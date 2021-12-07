全方位藝人陳喬恩長髮飄逸楚楚動人，昨(6)日突在IG透露近日剛剪掉長髮，卻崩潰發文喊：「我再也不要剪短頭髮了！」覺得很難整理，但好友楊千霈、鄭元暢都大讚「很好看啊！不要想那麼多啦」，陳喬恩的髮型師馬上自告奮勇要去她家幫忙修髮，讓陳喬恩被暖到直說髮型師「人好好」。

陳喬恩出道近20年，2013年憑飾演「東方不敗」大紅大紫，靠紮實演技奠定她戲劇一姊地位，過去長年留著長髮造型演出的她，近日竟把頭髮剪短到過肩長度，但這個新造型讓她覺得很難整理，因此感到有些崩潰：「我再也不要剪短頭髮了，短髮好難整理其實。」

陳喬恩透露，因為她的頭髮非常細又軟、很容易塌，「但是長髮洗頭好麻煩喔！怎麼辦啊？真的是三千煩腦絲哎～剃光頭好了，就不塌也不用洗了」，她曝光新造型後立刻獲得粉絲好評，藝人好友楊千霈、鄭元暢看了都大讚「很好看啊！不要想那麼多啦」、「很美」。

陳喬恩又分享後續花絮，原來她PO文後約10分鐘，她的髮型師就說要去她家幫忙修剪頭髮，「說瀏海太長要有點層次就不會塌了，髮型師人好好喔。」

陳喬恩近年事業重心轉往大陸，除戲劇表現持續亮眼，也接下真人秀等綜藝節目邀約。她在疫情期間飛回台灣居住，還帶著男友到南台灣旅行，「我覺得現在，其實正是我人生中最好的狀態。」她說自己現在「正常多了」，「就是我真正的在生活，我終於從心裡面感受到了平靜、感受到了處之泰然。」