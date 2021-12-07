女酒駕撞車後還肇逃，最後車子翻落淡水山溝四輪朝天（翻攝照片／戴上容新北傳真）

26歲林女昨晚10時許酒後駕駛轎車，先與小貨車對撞後，在淡水區新市二路不幸翻落山溝，一度受困車內，警消獲報後到場，林女幸運僅輕微擦傷，林女婉拒消防隊將她送往醫院，警方依法對林女實施酒測，酒精值高達0.67毫克，帶回詢問後依公共危險及肇事逃逸罪嫌移送法辦。

消防局表示，昨晚10時53分獲報，淡水區中山北路三段、新市二路四段交叉路口，有轎車翻落山溝1人受困，隨即出動人車趕往救援，轎車翻覆在3公尺深的漆黑竹林間溝底。現場可聽見女駕駛可清楚說話，消防員趕緊叫她不要再移動位置，以免失足落水，林女獲救後僅雙手多處擦傷，意識清醒婉拒就醫。

淡水警方表示，警方到場後聞到26歲林姓女子身上濃厚酒味，隨後有民眾趕抵指控她車禍肇事逃逸，經盤問，原來林女稍早與朋友喝酒聚會後，開車返家，在淡水區中山北路二段撞到小貨車，導致自小貨車左後保險桿及左側車門受損，可是林女肇事並未下車查看，反而加速駛離。

警方表示，監視器拍到她車速極快逃離車禍現場，但是只逃逸大約500公尺，便失控翻車墜落邊坡山溝，警方依法對林女實施酒測，酒精值高達0.67毫克，帶回詢問後依公共危險及肇事逃逸罪嫌移送法辦。

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