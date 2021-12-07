波特蘭拓荒者內部有些動盪不安，執行長麥高文(Chris McGowan)上個月請辭，接著籃球部總裁兼總管歐爾希(Neil Olshey)因為營造充滿惡意的工作環境，遭到調查後被老闆艾倫(Jody Allen)解雇。現在總教練畢拉普斯(Chauncey Billups)跟球員關係不佳，還傳出球隊主控利拉德(Damian Lillard)想要出走。

拓荒者近期7戰吞下6敗，唯一打贏的是東區爐主活塞，其中一場還被塞爾提克145-117殺得潰不成軍。美媒《Bleacher Report》記者報導，畢拉普斯賽後批評球隊缺乏榮譽心，「競爭之火與自尊，那只在於有或沒有的區別，那不是可以隨意打開或關掉的東西。」「有時候你就是會感覺不順，沒關係，這是難免的，如果因為這樣輸球我沒意見。但我不要因為那樣（缺乏榮譽心）而輸球，這很丟人。」

畢拉普斯批評先發球員軟弱，表現還不如板凳球員。「我沒看過一支球隊需要由板凳球員來激勵先發球員，這種狗屁太瘋狂了，情況應該要顛倒過來才對。」

拓荒者多次被對手大比分擊敗，每100次持球的失分是全聯盟最多，目前11勝14敗。主將利拉德因為下腹部肌肉發炎掛傷兵，他本季出賽20場，場均21.5分，但投籃命中率跌破4成，外線命中率30%都是生涯新低。

拓荒者總管下台之前，他們曾經找過畢拉普斯面試高層的工作，現在畢拉普斯表示總教練責任已經很大，他沒興趣兼任總管。「我手上的事情夠多了，我先做好這一份工作再說。」