久陽（5011）7日召開法人說明會，董事長孫正強表示，久陽集團策略性整合並積極發展多角化經營，螺絲本業及轉投資綠能、環保領堿，獲利表現亮眼，明年將順勢發展，可望再攀高峰。

久陽表示，螺絲本業今年獲利表現亮眼，主要歸功於三大策略，一、借力使力，創高績效：集團策略聯盟，聯合採購及儲備低價庫存，成本控制得宜，前三季合併報表毛利率大幅提升，從去年3％提高到7％，加上轉投資子公司挹注營收，1月及10月營收皆創歷史新高。

二、導入工業4.0 計劃，AIOT智慧化系統整合：傳統製程全面系統化，大幅提升良率並有助於訂單出貨速度同時維持高品質，加上目前訂單及產量皆滿載，獲利持續看漲。

三、掌握時機、主動出擊：主要國家擴大基礎建設，加上歐盟擬對中國反傾銷的制約、中俄鋼品管制政策等影響，鋼市吃緊、歐美訂單回流，積極把握並利用自我優勢，接單量大幅提升，同步增購機器設備，產量續升。

孫正強表示，今年子公司營運效益發酵，明年可望持續擴大營收規模。子公司榮福公司積極參與焚化爐代操整改及BOT興建專案，自去年6月加入集團後，連連報捷，首發即取得彰化溪洲勞務代操案，今年1月及12月分別獲得「台東縣廢棄物能資源中心效能提升統包工程」、「屏東崁頂焚化爐興建整改ROT案」，下一階段將繼續爭取更多專案。

另外，9月時與台境企業簽訂契約，結合彼此專長，進軍土壤污染整治，下一步規劃將再次參與高雄煉油廠轉型計劃，以期擴充其環保服務範疇。

孫正強表示，久陽團隊持續深耕螺絲領域並結合各子公司優勢，逐步展現出多角化經營策略的豐碩成果，也帶動集團邁進下一個新階段。