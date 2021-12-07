下屆衛福部長熱門人選、已婚的健保署長李伯璋被拍到約會氣質嫩妹，兩人十指緊扣漫步大街。（圖／攝影組）。

對於健保署長李伯璋今遭爆料，被直擊與目測約30歲的氣質女性約會，在大街上十指緊扣一事，民眾黨發言人楊寶楨表示，跟乾爹十指緊扣？有一點點怪！「我不好去評論他們到底是哪一種關係」，對於李伯璋的說法感覺蠻妙的，他到底在東拉西扯什麼？

腎臟科權威、現任健保署長李伯璋今遭《週刊王》爆料疑似戀愛ING，被直擊與目測約30歲的氣質女性約會，在大街上十指緊扣。李伯璋回應表示，「事實上是我的問題，我的個性不會逃避，本來就是要有擔當。」

民眾黨發言人楊寶楨7日在《新聞大白話》表示，民進黨把大家的道德觀的容忍度變得很高，有點怪。照理講，跟自己的爸爸都不見得會十指緊扣。跟乾爹十指緊扣？有一點點怪！

民眾黨發言人楊寶楨。（資料照片）

主持人翟翾問楊寶楨，會願意和大30歲的人十指緊扣嗎？楊寶楨稱，如果有交往就算了！她也急忙否認有乾爹，但以前真的有人想當她的乾爹，剛畢業的時候，男方可能想要拉近關係，但年紀又大很多，大幾十歲，所以想當她的乾爸爸。楊寶楨反應是「大可不必，我很怕」！

楊寶楨推測，通常會用乾爹或乾女兒拉近身分，某種程度上都有背後含意，「我不好說，我不好去評論他們到底是哪一種關係」。

楊寶楨稱，對於李伯璋的說法感覺蠻妙的，他到底在東拉西扯什麼？沒有愧疚？要面對什麼挑戰？「我不太懂」，真的有點難理解他到底在說什麼？