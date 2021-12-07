友達(2409)、佳世達(2352)轉投資的顯示器驅動IC廠瑞鼎(3592)預計在明年元月初上市，在半導體普遍被產能所苦之際，據悉，瑞鼎主要晶圓合作廠包括台積電(2330)、聯電(2303)、世界(5347)以及中芯，在明年產能規畫上，瑞鼎也預計在12吋部分可以增取到年增5成。

董事長暨總經理黃裕國表示，「瑞鼎現在狀況就是可以拿到產能、貨就出的去」。談到瑞鼎明年產能來說，他表示，瑞鼎預計在12吋上會明顯增加，有機會多出5成，8吋因為全球都有壓力，故增加的幅度比較有限，另外，面對上游成本上漲，訂價上客戶也願意釋出討論空間。瑞鼎目前產品集中在8吋產能，但會朝向12吋發展。

轉嫁成本部分，黃裕國表示，第一季不排除晶圓代工還有漲價可能、幅度約8~10%，也持續和客戶取得相互的理解，會盡力反映成本。

據悉，三家晶圓廠台積電、聯電、世界均是瑞鼎的合作夥伴，且瑞鼎在3年多前也已經在開拓新的合作夥伴，即大陸最大晶圓廠中芯國際，現在業界普遍受到產能不足所苦，瑞鼎為維持產能，也多積極簽約盼鎖定產能。

目前非蘋以外的PC品牌都有使用瑞鼎的驅動IC，瑞鼎大尺寸驅動IC占比55%、中小尺寸驅動IC AMOLED占比32%、車載工控驅動IC占比9%，時序管理IC+電源管理IC占比4%，瑞鼎也看好明年在工控、AMOLED將為主要成長動能。

瑞鼎今年前三季合併營收181.74億元，較去年同期成長78.7%，毛利率自去年前三季24.6%上升至41.8%，年增17.2%，主要是受惠於產品組合持續優化及成本轉嫁，營業淨利36.8億元，較去年同期成長551.7%，營益率20.2%，每股盈餘寫下歷史新高46.95元。毛利率、營益率及淨利率呈現三率三升，瑞鼎今年前三季營運動能強勁及獲利再創佳績，主要是受惠於大尺寸、AMOLED手機及平板、車載等驅動IC、時序控制及電源管理IC產品線皆呈現強勁成長。

瑞鼎的前兩大法人股東分別為友達百分百持股的康利投資，以及佳世達百分百持股的達利投資，各自持股17.11%、4.1%。