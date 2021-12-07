隨著全球淨零轉型目標確立，綠能產業發展已是推動台灣能源轉型、助攻2050淨零排放的關鍵路徑。「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」串聯國內外再生能源產業鏈，並匯聚德國、荷蘭、英國在台辦事處組團參展，將於12月8日盛大登場。

今(12月7日)展前記者會，邀請經濟部與國際再生能源業者，從能源政策、太陽光電、風能與綠電交易等完整面向，剖析再生能源如何助攻全球淨零轉型，為全台最具指標性的能源產業交流會展拉開序幕。

零轉型是國際共識，全球再生能源商機可期，Energy Taiwan台灣國際智慧能源週聚焦太陽光電、風力發電、智慧儲能、氫能燃料，今年規模逾700個攤位創歷史新高，且參展產業類別更加完整多元，顯示台灣準備好迎接此國際趨勢。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸強調淨零轉型對台灣的重要性，並提到，台灣經濟高度仰賴對外貿易，從供應鏈、永續責任，產品競爭力等三大角度，淨零轉型是台灣與產業國際競爭力的關鍵議題。SEMI能源產業部將持續凝聚政府、產業、學研法人各界聲音，建構台灣最完整的能源供需兩端交流平台，協助促進台灣再生能源產業發展、增加綠電供需串接，繼「矽盾」之後，為台灣打造第二層「綠盾」，助攻台灣淨零轉型。

外貿協會副秘書長李惠玲表示，減少燃煤、降低碳排是全球關注的環境議題，本次展覽除了既有的四大能源類別之外，更加入新興能源、綠電採購、能源管理，環扣全球最新動態。外貿協會亦致力於推動綠色貿易發展，展覽透過虛實整合模式，在實體展覽期間同時規劃線上展覽平台及視訊採購洽談會，突破時間與地域限制，增加國際業者交流機會，加速推動臺灣綠能轉型。

展前記者會上，台灣各領域再生能源業者從太陽光電、離岸風力與綠電交易等角度，針對「拓展綠能邁向永續，接軌全球淨零轉型」主題分享對淨零轉型的看法與行動。