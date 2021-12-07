友達(2409)、佳世達(2352)轉投資的顯示器驅動IC廠瑞鼎(3592)，前三季累計每股已經大賺近47元，險勝上市驅動IC指標股聯詠(3034)的45.9元、今日收盤為513元，隨著瑞鼎預計在1月上市，屆時高價驅動IC股族群勢必掀起比價效應。

瑞鼎今(7)日在興櫃股收盤報在586元，昨(6)日股價一度衝上興櫃掛盤新高612元，聯詠(3034)則收在513元。

瑞鼎初期以研發大尺寸顯示驅動IC為主，自2010年開始投入AMOLED面板中小尺寸驅動IC，2014年大陸AMOLED面板廠陸續進入量產，此外，瑞鼎也自2014年開始量產車載及工控顯示驅動IC，並將產品觸腳延伸至非消費性產品建置公司未來成長的第三支腳。2016年以併購方式取得電源管理及時序控制IC產品線，擴大對客戶的服務、提供完整的解決方案。今年前三季營收占比分別是大尺寸顯示驅動IC約占50%、AMOLED顯示驅動IC超過30%、車載與工控顯示驅動IC占10%、時序控制IC與電源管理IC占5%。

友達為瑞鼎最大股東，貢獻瑞鼎營收逾3成，對於面板產業也相當敏感，董事長暨總經理黃裕國表示，第三季起TV、chromebook市場確實迅速開始下修，整體移轉到商用的速度很快，但最近幾周有感覺到TV需求開始回溫，12月大尺寸面板價格已經出現止跌，算是很快出現止跌，從客戶端反映出的訊息也顯示，「確實沒有這麼悲觀」!

今年全球車用市場鬧大缺晶片，對此狀況，黃裕國表示，瑞鼎今年有策略性的將產能放在車載部分，也使得瑞鼎今年車載部分的成長率比較大，明年也會傾向與合作夥伴合辦簽訂一切長約，確保該領域繼續成長。

瑞鼎今年前三季獲利再創新高，主要是大尺寸驅動IC受惠於上半年居家辦公、遠端教學的筆電及桌上型顯示器產品持續出貨暢旺，延續至第三季由家用需求轉為商用需求動能仍持續不墜；AMOLED面板高度滲透手機產品，並且部分高階平板電腦開始採用AMOLED面板，助攻推升AMOLED驅動IC營收及優化產品組合。車載及工控驅動IC因車用及醫療用需求持續成長，帶動營收穩健成長。時序控制、電源管理IC持續獲得客戶端擴大採用，同樣呈現成長態勢。

展望第四季及明年整體營運動能，瑞鼎認為，雖有部分應用需求動能已較為趨緩，惟手機採用AMOLED面板持續高滲透率、AMOLED平板需求成長、大尺寸顯示由家用轉為商用需求、車載及工控需求等仍然強勁，明年營收也會有雙位數成長。惟目前上游晶圓代工產能不足及成本漲價仍是未來主要的挑戰，供給情況尚未緩解，瑞鼎也將努力提升供給量能。