光陽KYMCO Ionex在6月與台灣大車隊集團旗下全球快遞跨產業結盟，以資本合作戰略加速發展電動機車生態圈後，今日宣布「全球快遞」精選Ionex「全能座駕S6」擔任其轉型電動化的新一代物流車款，為全球快遞旗下愛鄰騎士車隊率先佈署，及早為轉型綠色物流車隊作準備，客製化式樣車圖正式對外曝光。

而今年飛快成長並於銷售上大幅超車PBGN成員的Ionex 3.0，也終於在12月1日正式推出第四款白牌電動機車「全能座駕S6」綠能國民車，以48900超親民優惠補助價位並大方搭贈車主超過5000元以上實用精品，優惠與贈品強打刺激，「一上就轟動」向市場丟下一枚震撼彈。KYMCO同時推出「年終超級享」擴大優惠購車活動，搭配年底政府補助即將截止，正式引爆電動機車超強購買動能。

台灣大車隊集團（2640）全球快遞總經理劉金維表示，全球快遞致力打造成為B2B大型通路、電商、街邊店的最佳快送夥伴，目前合作企業已達四萬家，與光陽S6的合作將開啟更多年輕愛鄰騎士加入快送行列，同時全球快遞朝向實踐綠色友善及聯網化物流服務發展，與光陽工業研發團隊共同思考電動物流機車如何配合最後一哩物流配送的實際需求，進行相應之車體結構設計與改善，以期兼顧運輸裝載效率與車輛運行安全。

劉金維強調，期許未來在台灣，KYMCO Ionex與全球快遞的合作能成為台灣城市最後一哩綠色物流服務的典範。未來將所實踐之城市快速到貨綠色物流服務模式輸出到國外去，逐步朝向國際化發展。

最新發表的Ionex 3.0綠能國民車S6，本著新世代電動機車科技優勢，並以全能座駕作為開發基礎，是一款專為都會綠能騎士所設計的全方位移動電動機車。搭配12吋輪圈，並降低車身座高至750mm，不僅登坐騎乘更方便，在重心降低下動態表現更平穩安心。動力配置6.5kW動力馬達與2顆Ionex大電池，擁有155公里續航力，0-50km／h加速僅需4.2秒，極速高達88km／h，能完全滿足都會移動的需求。S6並同時具備充電版與換電版兩種設定，提供消費者在同價位能依照自身使用習慣和居住環境做選擇。