台新銀行落實永續金融承諾，統籌主辦亞太電信新臺幣60億元永續連結(ESG)聯合授信案，資金將支應亞太電信之3.5GHz頻段5G網路共頻共網合作案及亞太電信之資本支出，提供中期穩定營運資金。原本預定籌募金額為新臺幣50億元，後因連結ESG調整機制，認購比達158％，最終以推案上限新臺幣60億元結案。

台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真表示，台新銀行主辦的亞太電信永續發展指數連結聯貸案是電信業連結ESG聯貸案首例。本次由台新銀行擔任統籌主辦兼額度管理銀行，另有凱基銀行、土地銀行及華南銀行、新光銀行、彰化銀行、上海商銀、高雄銀行、安泰銀行、板信銀行、王道銀行、台中銀行等11家銀行參貸，皆看好該公司未來的業務發展前景。

亞太電信落實 ESG 永續經營，2021年榮「台灣企業永續獎」、「幸福企業」雙金殊榮，並完成臺灣電信史上第一個5G之3.5GHz共頻共網服務，關鍵的策略合作創造共贏新局，引領業界潮流，創造智慧生活的無限可能。

台新銀行長期深耕企業金融，主辦聯貸之專業獲高度肯定，未來將致力推動綠色金融、永續金融承諾，積極響應國際倡議，落實企業永續以及ESG各面向的推動，並將協助匯集價值鏈夥伴的力量，朝企業永續的方向持續推進，扮演企業事業發展的最佳智慧好夥伴。