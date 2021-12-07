台灣有很多間夜市享負盛名，像是高雄的瑞豐夜市、台南的花園夜市等等，因為有很多便宜又好吃的美食，是許多老饕愛去的地方。不過有網友好奇台灣最糟糕的是哪個夜市？貼文引起討論，許多網友覺得台灣夜市逐漸走下坡，明明主打便宜，卻越來越貴，「實在是想不到夜市的優點」。

一名網友在PTT上發文表示，他覺得台灣夜市物美價廉，夜市文化已經深入了生活，每個禮拜五就是下班回家吃完飯，然後去夜市吃點心，不過台灣的夜市真的有很多家，原PO就去過士林夜市、嘉義文化夜市、台南大東夜市。並好奇「大家認為最糟糕的夜市是哪裡呢？」。

貼文引起熱烈討論，許多人對於原PO認為夜市物美價廉的評價有所遲疑，「夜市物美價廉？」、「現在還有物美價廉嗎？」。其他網友則表示，「如果不是陸客，士林還是全台第一」、「台東全部的夜市都很雷」、「八德興仁，一堆什麼名人甚至玩家推薦的結果都不怎樣，價格又爆貴，附近停車也不便宜，遊樂也貴，從頭到尾都在把來的人當盤子」、「保證是六合，所以快倒光了」、「夜市都很髒」、「輔大夜市倒了，清大夜市根本不是夜市，兩個都很爛」。

還有網友針對此話題回文，台灣的夜市以前是便宜，而且選項多，有吃又有得玩，現在變得超貴，根本在坑殺消費者，對於夜市只剩髒、亂、貴的印象，實在是想不到夜市的優點，不懂為什麼很多人介紹台灣都介紹夜市，認真覺得外國人看到那衛生環境就不敢吃了。