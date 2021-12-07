馬來西亞一名16歲少年1日和友人去鬼屋玩，結果竟然活生生「被嚇死」。

綜合馬來西亞媒體Kosmo、《星洲日報》、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，16歲馬來西亞少年蘇梅里爾（Muhammad Suhairil）1日和友人前往彭亨州小城「文冬」（Bentong）度假，期間一行人到當地一間鬼屋探險，不過當蘇梅里爾看到一群鬼出現時竟嚇破膽，當場臉色發白、倒地昏迷不醒。

蘇梅里爾隨後被抬到屋外空氣流通的地方，臉書上流傳一段蘇梅里爾被急救的畫面，不過最後仍回天乏術。

文冬官員卡哈（Zaiham Mohd Kahar）表示，蘇梅里爾的案件已被列為「猝死」，經過屍檢，警方表示他有心穿破（Heart perforation）現象。

美國俄亥俄州克里夫蘭醫院（Cleveland Clinic）指出，在極少數的情況下，突然受到驚嚇會引發心跳停止，這種情況尤其會發生在有潛在心臟問題的患者身上。

這種現象稱為「章魚壺心肌病變」（takotsubo cardiomyopathy），又稱心碎症候群（broken-heart syndrome），主要原因在於情緒或壓力導致患者心肌無力、心臟形狀改變。

美國匹茲堡大學（University of Pittsburgh）心臟病專家艾斯特斯（Mark Estes）指出，本身有危險因子或確定有心血管疾病的患者，應該要避免前往會突然經歷這樣壓力的環境。

外媒形容，蘇梅里爾的情況等於是「被嚇死」。

目前尚不清楚家屬知不知道蘇梅里爾本身有潛在心臟疾病。