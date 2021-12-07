台指期7日上漲103點至17795點。價差方面，台指期轉為逆價差1.92點，電子期逆價差擴至0.63點，金融期逆價差擴至2.38點。

現貨部分，三大法人買超18.34億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少118口至11699口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加2188口至26218口。

永豐期貨指出，台股開高後於平盤震盪，電子權值股漲跌不一，13點過後台積電甩尾翻紅，帶動大盤終場收最17796.92點，大立光也隨之走揚，上漲1.72％，收2065元。

運價全面走揚推升BDI指數上漲2.02％，航運股延續漲勢，萬海一度逼近漲停收191元，股王股后賣壓沉重，矽力-KY重摔4.86％，回測半年線，信驊下挫2.24％，收3060元。

整體來看，台股價漲量增，五日均線呈現上揚，顯示多方信心漸強，而目前大盤臨近前波高點，預期震盪整理格局依舊。