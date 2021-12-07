台糖推動再生能源及循環經濟，持續推動太陽光電與生質能，明年將啟用3座場域，預計總裝置容量可達546.63MW，年發電量5.9億度。

台糖指出，隨著近年來擴充新址，目前已經有39座屋頂型、2座地面型及8座滯洪池水面型的案場，預計明年會有2座地面型（雲林椬梧及麻園農場）及1座水面型（嘉義荷包嶼）等，預計明年底完工，裝置容量將破500MW。

除太陽能外，台糖的綠能觸角也延伸至生質能發電。台糖指出，會推動生質能發電，主因之一是公司擁有蔗渣、農廢及豬糞尿等有機廢棄物，這不僅是創(綠)能料源，更落實資源循環再利用。目前台糖有虎尾及善化2座糖廠的蔗渣汽電共生，畜殖場的豬糞尿沼氣發電，更與民間業者合作，成立東糖能源公司共消化沼氣中心，共同擘劃沼氣發電產業新藍圖。

台糖的生質能源布局中，以豬場改建計畫最為關鍵。13座豬場改建，分兩階段執行，第一期6座、第二期7座，預計112年完工。改建完成後，太陽能及沼氣發電合計總裝置容量可達38.45MW，年發電量4867.6萬度，約可供1.4萬家戶年用電量，減碳量2.4萬公噸。現代化豬場將導入新型能源式發電設備，全程密閉處理，防堵異味，豬糞尿與農廢共消化處理，以達到減廢、減排，發綠電，並帶領養豬業轉型，與環境共生共榮。