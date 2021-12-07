「台灣國際智慧能源周」8日起至10日於台北南港展覽2館盛大展出，匯聚太陽光電、風力發電、智慧儲能、氫能燃料、小水力發電、海洋能、綠色金融及綠電交易，今年規模創新歷史新高，突破700個攤位，相較去年成長40％；貿協預估可望吸引上萬人次觀展。

「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」串聯國內外再生能源產業鏈，更匯聚德國、荷蘭、英國在台辦事處組團參展；7日展前記者會，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸強調，台灣經濟高度仰賴對外貿易，從供應鏈、永續責任，產品競爭力等三大角度，淨零轉型是台灣與產業國際競爭力的關鍵議題。SEMI能源產業部將持續凝聚政府、產業、學研法人各界聲音，建構台灣最完整的能源供需兩端交流平台，協助促進台灣再生能源產業發展、增加綠電供需串接，繼「矽盾」之後，為台灣打造第二層「綠盾」，助攻台灣淨零轉型。

貿協副秘書長李惠玲則表示，減少燃煤、降低碳排是全球關注的環境議題，此次展覽除了既有的四大能源類別之外，更加入新興能源、綠電採購、能源管理，環扣全球最新動態，貿協亦致力於推動綠色貿易發展，透過虛實整合模式，在實體展覽期間同時規劃線上展覽平台及視訊採購洽談會，突破時間與地域限制，增加國際業者交流機會，加速推動臺灣綠能轉型。

聯合再生能源董事長洪傳獻表示，提升太陽光電的能源使用率是再生能源促進台灣淨零轉型的關鍵；在創能供給太陽光電之外，進一步結合儲能系統發展及智慧電網的投資，將能確保及穩定台灣能源及產業的發展。

哥本哈根風能開發彰芳暨西島離岸風電計畫執行長Dennis Sanou則表示，台灣作為亞太離岸風電發展的先驅，逐步建立起的產業鏈深具未來出口亞太市場的潛力；在本土產業鏈克服許多挑戰、漸漸成熟的同時，零組件能夠如期如質交付對於建設中的離岸風場至關重要，也是台灣展現其穩健投資環境的最好證明。

富崴能源董事長胡惠森表示，面對淨零排放的目標，台灣當前綠電供給不足，需要加快發展新能源的速度，隨著再生能源產業發展，也將帶動綠電交易的需求，如能成功推動綠電交易進入自由市場，對於台灣能源結構轉型將深具里程碑意義。