林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴後，意外扯出他與綠營民代關係匪淺。今有媒體曝光一張林秉樞和民進黨立委郭國文、鍾佳濱、范雲，以及民眾黨立委邱臣遠的合照，引發各界討論。國民黨副發言人楊植斗翻出范雲過去的經歷，質疑范雲針對林秉樞相關事件避重就輕，同時他也想到親綠網路寫手林瑋豐，並要范雲說清楚她和這些網軍頭子的交情，以及為何一路受到民進黨力挺。

楊植斗今天(7日)在臉書上表示，范雲2016年選立委大敗丶2018本來要選台北市長，最後畏戰退選，在選舉上沒有贏過，卻得到民進黨的賞識，高居不分區立委第3位的安全名單。不只如此，范雲喬出3+11的防疫破口，民進黨也沒對她講過一句重話，八風吹不動，任她再怎麼爛，總能把立委的位置坐好坐穩，讓人不禁想問，憑什麼？

楊植斗發現，今天有照片曝光，林秉樞和立委聚餐合影，林秉樞不但坐在正中間，該次餐敘更是范雲邀請，范雲和林秉樞的熟識程度恐超過常人想像，想裝不認識都難。但范雲對此避重就輕，希望大家針對高嘉瑜被毆的案件來討論親蜜暴力，「天啊，現在林秉樞都可能涉及洗錢及國安危機了，范雲是要lag多久？」

楊植斗指出，范雲和林秉樞的合影曝光後，他想起前一個網軍頭子林瑋豐。林瑋豐的論文被起底，當時的指導教授就是范雲，顯然范雲和這兩個疑似操作網軍的主角過從甚密，讓人懷疑。楊植斗更質疑范雲，與其選擇性地重視女權，假意關心高嘉瑜案，不如說說為什麼民進黨要這麼挺妳，為什麼這些網軍頭子都跟妳有好交情吧？