連鎖餐飲集「績優生」瓦城泰統集團亦要調整售價了！面臨進口原、物料價格、國際運輸費用大幅上升等營運成本挑戰，為持續提供顧客最好的餐飲體驗與品質，瓦城集團宣布旗下五品牌包含瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心，將於2021年12月15日起調整價格，整體平均漲價調幅約3％，這也是集團近10年以來首度調整價格，此次所有調漲皆為因應成本考量，並以保障消費者最大權益為努力目標。

為感謝顧客一整年的支持，瓦城、非常泰即日起推出全新限定甜品《泰式舒芙蕾》，只送不賣，凡於2021/12/15至2022/1/7期間的平日內用消費，就可不限金額每桌獲得一份，同期間時時香及1010湘也分別贈送招牌《楊枝甘露》、《黑芝麻椰汁西米露》，大心則凡點用主食即贈招牌《黑火山霜淇淋》。

全新研發鹹甜交織的創意甜品《泰式舒芙蕾》，以米粒飽滿Q彈的紫米，包裹著口感綿密的芋泥內餡，再淋上濃郁香甜芋泥醬，及入口絲滑帶有些許鹹味的椰漿醬，多層次又鹹甜交錯的滋味，。

瓦城年底旺季同步推出「啤酒買一送一」優惠，12/15日至2022/1/7期間，平日到瓦城及非常泰內用消費就享《勝獅啤酒》買一送一，時時香、1010湘則準備了最適合搭配鹹香好菜的《台灣金牌啤酒》買一送一。

此外，廣受顧客好評的「Fun大回饋券」活動仍持續熱烈進行中，2022/4/30前凡持振興券消費即可獲得，憑券享該品牌指定招牌菜最高6折，還可額外獲集團其餘六品牌指定菜色最高6折優惠券、線上訂餐平台優惠及「瓦城商城」滿額9折券等，累計回饋最高25倍！