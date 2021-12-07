嘉義市第一個公辦都都案、民族國小西側南門段二小段1300多坪都更案，7日公告，國城取得最優申請人，將投資26億元，興建4棟15樓住宅、以及托育中心，這也是總部位於高雄的國城建設，繼鳳山國中捷運站、台南平實營區、以及高雄特貿三之後，向北擴展版圖的南台灣第四個都更案，4案總投資額達272億元。

嘉義市民族國小西側南門段二小段87地號等9筆土地，總共1300多坪，根據都市更新條例，辦理都更招商，這塊位於嘉義市垂揚路和吳鳳北路的基地，7日由嘉義市政府公告，國城建設取得最優申請人資格。

國城董事長特助洪士庭7日指出，嘉義都更預計投資26億元，將興建4棟15層樓高的住宅，部份大樓一樓空間，無償提供托育中心作為公益設施，預定2022年底到2023年初之間動工。

洪士庭表示，此次標下嘉義都更案，除了母親、國城建設董事長蔡麗環是嘉義人的因素，另一個主因是，該基地區位相當良好，是嘉義市的文教特區，緊鄰民族國小、崇文國小、以及嘉義女中，距離嘉義市政府開車大約3分鐘，也靠近IN89影城，開車只要1分鐘，可說是蛋黃中的蛋黃。

他說，國城建設對於地上權沒有興趣涉及，選擇公部門都更案，可為都市帶來新氣象，過程也較為純化，因此，才在南台灣標下嘉義的第四個都更案，而該案因屬嘉義市第一個公辦都更案，更具代表意義。

今年11月14日取得的高雄特貿三公辦都更案，洪士庭指出，目前正在進行議約階段，簽約之後，預估將與合作夥伴投資140億元，興建大約5萬坪樓地板面積的住宅和商辦大樓，希望可以在2023年底之前動工。

他說，今年2月4日與台南市政府簽約的平實營區都更案，目前已將都更實施草案送交南市府審議，預計2022年底可望動工，該案將投資86億元，興建1380戶住宅。

至於最早標得的都更案，也是國城投入的第一件都更案，是2019年3月與高市府簽約、基地在高捷橘線鳳山國中站2號出口的建案，洪士庭指出，該案規劃投資20億元，興建500多戶青年住宅。

洪士庭表示，高雄鳳山都更案的更新版本，目前已經高雄市都委會和都市設計委員會審議通過，在正式核定之後，可望2022年第一季動工。