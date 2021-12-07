台灣公墓常因外觀設計，與周邊環境無法融合，近年來各縣市都在推行「公墓公園綠地化」，盼公墓不在成為嫌惡設施。新北市府近年也開始針對都會區公墓逐步遷葬規畫，目前擬定新莊第一公墓、新店第六公墓將會朝公園化規畫，進行綠美化及相關步道工程，鶯歌第二納骨塔未來也擬設環保葬區，讓樹葬等環境朝綠化使用。

新北市轄內公墓有192處，總面積約560公頃，其中約40％禁葬，由於傳統公墓較缺乏完整規畫，常有環境髒亂或雜草叢生等問題，使得民眾對公墓負面觀感加深，公墓周邊民眾頻頻反映遷葬問題，也使市府近年有意將公墓遷移開發或綠地化轉型。

殯葬處指出，新北2014年起陸續啟動大型公墓遷葬計畫，像是中和第六公墓遷葬前原本雜亂無章，但經整理後將約5000座墳墓變成公園綠地，因此市府持續朝綠化、公園化努力，而新莊第一公墓也將近期完成遷葬工程及簡易綠美化作業，預計可在今年底營造3.8公頃的綠地空間。

另外，新店第六公墓明年也將辦理遷葬作業，目前正由顧問公司規畫設計，由於公墓地約有0.2公頃的機關用地和兒童遊戲場用地，殯葬處預計遷葬後轉交由其他局處規畫，預計可為地方增加休閒空間，另外鶯歌第一公墓目前正在提送水保計畫審查，預計明年遷葬動工，啟用鶯歌第二納骨塔及環保葬區興建作業，屆時將順應地形種植樹木、花卉，營造公園氣氛，消弭過往髒亂形象。

殯葬處長黃秀川表示，遷葬一公頃公墓約就需花費1000萬元左右，在經費有限情況下，市府會依人口重要區、交通要道、公共衛生與都市發展做為遷葬順序考量，最接近都市的公墓為首要考量遷葬目標，未來將依照各地使用需求，進行遷葬後的規畫作業。