高爾宣推出新單曲〈Circles〉。（龍大謝提供）

高爾宣推出新歌〈Circles〉，除了包辦詞、曲創作也擔任製作人，感謝歌迷一路的相知、陪伴，他說：「我們常常在原地打轉，會因此覺得自己沒在成長。但其實沒有人在逼迫自己好像一定要快速跨出這個圓，而是當你有意識你在撞牆期了那也是個緩慢的成長。」他自己成立工作室後重新出發，現在的高爾宣更清楚要聽從內心聲音，生活是自己的，日子是自己要過的，放下外界的雜音，才能讓自己簡單一些、純粹一些。

他去年被稱做「心最累的男人」，問他今年還累不累？他笑稱：「今年我幾乎很少使用社群平台，算是低調很多，但我變快樂了。」他預告明年將會認真的不斷發單曲，請歌迷敬請期待。他也接了二場跨年活動，將在南部陪粉絲一起迎接新的一年到來。

其實高爾宣9月份曾低調出了個人第二張專輯＃Osnrap-bygones，他不做任何宣傳，他說：「＃OSNRAP-BYGONES專輯，整張專輯都是我內心私密的情緒，我把歌寫下來放進一個專屬秘密空間裡，但要我攤在陽光下還蠻赤裸裸的！看上去很矛盾，我的創作就是紀錄我的生活、情緒、遭遇的事情...，如果不把這些情緒寫出來的話，就會少了當初做音樂的感覺。不管是以前還是現在的創作，都希望讓大家有跟我並肩一起走一段旅程的感覺。」