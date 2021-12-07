桃園國際機場航空貨運持續創新高，自2020年7月起連續15個月有2位數成長，今年總貨量上看280公噸。桃園國際機場公司表示，透過主動調度空側停機坪增加貨物裝卸空間、協調集散站與物流業者優化理貨作業，並搭配航警局疏導貨運區物流車輛秩序，3招確保園區貨物順利通關，及時送達。

桃園機場總貨量2019年為218萬噸、2020年為234萬噸，至今年10月已達232.2萬公噸，預估全年總貨量也上看280萬公噸，較去年成長20％。

桃機公司表示，新冠疫情影響全球製造業供應斷鏈及海運船塞港、貨缺櫃等因素，帶動航空貨運需求熱絡，桃園機場航空貨運量成長率自2020年7月起已連續15個月呈現2位數成長，10月又進入傳統旺季，為穩定成長高原期，每月預估處理貨量達24萬噸，加上3C電子產品出貨刺激需求等因素拉升，預期進出口持續暢旺至2022年第1季。

桃機公司說，配合市場供需及業者作業能量，主動調度機場空側停機坪增加貨物裝卸空間，並積極協調集散站與物流業者投入資源優化理貨作業，也搭配航空警察局疏導貨運區物流車輛進出機場交通秩序，確保園區貨物順利通關。

因應航空貨運強勁需求及永儲公司宣布今年底終止營運，桃機今年上半年即已預先規劃，評估永儲處理貨物約占桃園機場貨量7％，停業後貨物將移轉至華儲、榮儲、遠雄貨物集散站，業者均以增補人力、增購機具、調整作業配置及改善管理作為提前因應貨物移轉進倉處理量能。

其中華儲今年已新增5645平方公尺的多功能進口倉投入營運；遠雄正進行自由港區與貨運站二期興建，適時提供旺季貨物集散站作業空間，降低永儲停業衝擊。

機坪調度方面，桃園機場現有37個客運停機位，每周可消化1900班客機與客機載貨航班，高於目前每周1600班需求。此外20座貨運停機位每周可消化近900班貨機，也大於現有每周700班貨機需求，足以因應旺季貨物運輸需求調度。