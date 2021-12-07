民進黨立委高嘉瑜前男友馬文鈺日前透露，要珍惜關鍵錄音筆，如果林秉樞被放出來，段宜康就要叫他老大。對此，名嘴李正皓推測，現在還有一支錄音筆沒找到，白色豆腐頭下落不明，這些如果流出來，新潮流第一個血流成河！馬文鈺和高嘉瑜現在就是要抓這些惡魔或是包庇惡魔的人！

政論節目主持人劉寶傑6日在《關鍵時刻》質疑，林秉樞爆打高嘉瑜，不但可惡且是惡魔，但本案涉及重傷害罪，案情不複雜，但林秉樞被收押禁見，竟然不是為了高嘉瑜，而是為了那支關鍵的錄音筆？

名嘴李正皓認為，很簡單，因為高嘉瑜前男友馬文鈺透露，如果林秉樞被放出來，段宜康就要叫他老大。因為林秉樞跟每個人互動，都會錄音。但現在錄音筆還有一支沒找到，白色豆腐頭下落不明，當然會搞到政壇血流成河！

李正皓懷疑，段宜康認識林秉樞將近10年，期間有多少互動？多少對話紀錄？這些如果流出來，新潮流第一個血流成河！

李正皓也說，傷害罪當場逮捕，上手銬腳鐐、收押禁見，還有人進去林秉樞飯店房間拿東西，所以雙方都在找錄音筆，誰找到誰就可以控制對方。他推測，如果林秉樞的人先找到錄音筆，就可以威脅認識的政治人物來罩他。

劉寶傑也透露，段宜康是不會隨便接別人電話的！李正皓也質疑，段宜康、詹宏志與林秉樞的關係可能不是一般的交情！

詹宏志稱和林秉樞不熟，李正皓拿出詹宏志贈送林秉樞同款的二崙「狀元餅」，還寫封信給林秉樞。李正皓質疑參加詹宏志讀書會的人，都有拿到這家狀元餅嗎？詹宏志還用「奉上」兩個字，會這麼禮數周到嗎？還幫忙打電話給周刊老闆？

李正皓強調，馬文鈺和高嘉瑜現在就是要抓這些惡魔或是包庇惡魔的人！

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