新北市樹林區佳園路3段99巷周邊原為普通農耕用地，但地方社區發展協會為了營造特色美景，多年前將300坪農地陸續種植各式花類，打造南園花海，近期整片的波斯菊、百日草等數種花類開始綻放。（南園社區發展協會提供）

新北市樹林區佳園路3段99巷周邊原為普通農耕用地，但地方社區發展協會為了營造特色美景，多年前將300坪農地陸續種植各式花類，打造南園花海，近期整片的波斯菊、百日草等數種花類開始綻放，吸引眾多民眾前往打卡。南園社區發展協會理事長鄭麗卿表示，花期預計會開至明年1月中旬，民眾可把握農曆年前時間前往觀賞。

樹林佳園路3段巷弄內原是特定農業區，近年來變成一般農業區後，政府都會在每年歲末農田休耕時，補助農民種植花卉、經濟作物，由於該地段鄰近國道3號，為了提升南園地區知名度，增設景觀特點，南園社區發展協會便與地主協調在田園間種植向日葵、波斯菊、百日草等各式花類，一旁在擺上志工們用資源回收品廢物再利用的稻草人、風車，讓民眾踏入農地彷彿置身在國外農莊中。

鄭麗卿說，早期花海農地因為沒有河水灌溉，僅能種植一些乾旱蔬菜，但經過志工努力下，開始積極栽種，在中秋節前後開始播種，過去還種過花生、洛神花等職務，而透過定期整理花園，也凝聚了附近居民的向心力，清晨4、5時就有長者起床幫忙除雜草，還會固定翻土維護土壤，默默建立起這片花海。

鄭麗卿說，隨著北大特區人口增加，南園也成為周邊民眾最佳的休憩點，不少居民時常都會騎腳踏車來踏青，由於南園花海也緊鄰國3，不少駕駛路過也會特意開來此處欣賞美景，因此每到假日花海的造訪人次也逐漸增多，現在花海正值盛開期，歡迎民眾前來免費欣賞，但也希望民眾發揮公德心，不要隨意破壞，讓花海美景能持續延續到農曆春節前。