台中捷運綠線運量持續成長，根據台中捷運公司統計，今年11月每日平均運量為2萬5101人次，較10月成長幅度達12.2％，而運量持續成長，同樣帶動中捷捷粉人數與搭乘次數，11月乘車次數超過40次以上的捷粉有1533人、較10月增加54％，總回饋金額則達到34萬5000多元。

台中捷運公司指出，今年10月的日平均運量為2萬2380人次，11月則是2萬5101人次，其中，11月27日單日運量達到3萬2664人次，此單日運量及11月的平均日運量皆創下疫情三級警戒以來新高，顯示台中捷運綠線已逐漸恢復正常營運。

為鼓勵民眾搭乘、提高運量，台中捷運公司從9月開始推出「捷粉回饋專案」，只要月搭乘次數超過40次，次月即可獲得不等金額回饋，根據統計，11月綠線全月載運客量為75萬3032人次，其中月搭乘40次以上者有1533人，較10月的944人增加幅度達54％。

台中捷運公司指出，根據捷粉回饋機制，月搭乘次數40至49次為銅粉、可回饋20％，月乘車50至59次的銀粉可獲回饋25％、月乘車60次以上的金鑽粉則可獲回饋30％，在11月的捷粉分析中，金鑽粉占2.8％、銀粉有11％、銅粉則有86.2％，提醒捷粉每月4日起可至車站票卡查詢機或加值售票機領取上月回饋金。