大陸女星高圓圓從出道就以盛世美顏，和空靈脫俗的氣質驚艷眾人，更多次被網友票選為演藝圈最美女星，42歲的她也沒對自我管理鬆懈，保養得完全不像是生過1個女兒的媽；最近網路上瘋傳高圓圓素人時期嫩照，當時一雙水汪汪大眼和高挺鼻樑，沒有太多妝容點綴，就已美得快令人窒息，粉絲更讚嘆她天生的美貌，「真的從小美到大」。

高圓圓2014年和趙又廷結婚後，在2019年生下寶貝女兒Rhea，不僅是幸福人妻還升格人母，享受一家三口甜蜜生活；高圓圓剛結婚那幾年變得鮮少公開路面，直到產後才慢慢復出演藝圈，每每出席活動或是有新作品，都會引起熱烈討論。

高圓圓學生時期嫩照曝光。(圖/ 摘自微博)

日前大陸微博瘋傳多張高圓圓學生時期的少女嫩照，留著一頭耳下3公分俏麗短髮，有濃眉和一雙水汪汪大眼，加上高挺鼻樑和櫻桃小嘴，儘管當時還有點嬰兒肥，但立體的五官讓她的美貌更明顯；在與朋友們的合照中，高圓圓也是特別出眾，皮膚水嫩又白裡透紅，臉上只有幾乎素顏的淡妝，已經是校花等級的美貌。

高圓圓（圖中）少女時期在人群中也特別出眾。(圖/ 摘自微博)

許多網友注意到高圓圓今昔對比後，歲月根本沒有在她身上留下痕跡，臉蛋和身材都沒什麼改變，最大的不同就是更有女人味，穿著打扮也從有活力轉變成端莊優雅的風格，紛紛讚嘆「這才是從小美到大」、「高圓圓學生時期應該都是校花吧」、「怎麼可以那麼漂亮」。