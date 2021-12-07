證券交易所訂於12月8日召開有價證券上市審議委員會第751次會議，審議英屬開曼群島峰源集團公司(FY Group Ltd.)(6807)申請股票上市案。

英屬開曼群島峰源集團公司主要業務為室內家具之研發、生產及銷售，其中以沙發為主要產品，公司負責人為蔡文達，資本額/申請上市時之淨值分別為4.5億元/14.35億元；2021年前3季稅前盈餘為2.42億元，每股盈餘為4.26元。