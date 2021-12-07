鴻海(2317)集團旗下FIH富智康(2038.HK)子公司MobileDrive富智捷積極布局車聯網應用，今（7）日宣布延攬NVIDIA AI Lab計畫創辦人、台大資工系教授徐宏民出任首席技術長，將整合其AI領域專業背景與豐富產學合作經驗，結合AI技術翻轉傳統汽車業。

全球汽車業正處於自駕與電動技術變革轉捩點，隨著汽車電子電氣架構（E/E）升級成為趨勢，汽車電子零件與控制單元（ECU）占整車成本比例至2025年預估將大增至40～50％，使傳統車廠面臨嚴峻的「數位化」與「AI化」轉型考驗。

面對軟體定義（Software-Defined）汽車時代來臨，「軟硬體整合能力」與「AI技術」將成為彰顯電動車優勢的決勝關鍵。對此，富智捷延攬台大資工系教授徐宏民擔任公司首席技術長，盼結合前瞻AI技術，為市場提供更安全、智慧，且性能更加倍的車用解決方案。

擁有十餘年產學背景與新創經驗的徐宏民，專注電腦視覺、機器學習等AI技術，曾開發世界級頂尖人臉辨識、3D電腦視覺技術，並率領團隊開發出世界首創的可解釋性AI新技術，獲得產學界高度關注，為全球20個頂尖實驗室之一的NVIDIA AI Lab計畫主持人。

富智康自2018年起便與徐宏民教授團隊展開密切產學合作，進行前瞻3D電腦視覺技術提升車輛感知能力，攜手發掘AI應用新契機。在徐宏民加入後，富智捷將持續優化AI技術，並應用於智慧座艙、先進駕駛輔助系統（ADAS）與車聯服務等三大產品。

徐宏民表示，富智捷未來將以AI結合軟體、可擴展性、生態系為三大發展核心，協助車廠成功AI及數位化。富智捷將據此持續發展AI結合軟體的前瞻技術，將富智康累積的通訊技術快速引進汽車產業及各汽車品牌，並建立完善生態系。